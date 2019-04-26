شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: NewsGuard أداة جديدة لاكتشاف الأخبار المزيفة بمواقع الويب فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُطلقت مؤخرا أداة جديدة لكشف الأخبار المزيفة فى المملكة المتحدة تحمل اسم "NewsGuard"، حيث تقوم على تصنيف مواقع الويب على أساس الجدارة بالثقة، ويمكن تنزيلها على متصفح ويب أو استخدامها على الهواتف المحمولة من خلال متصفح Microsoft Edge.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، تستخدم NewsGuard عمل مجموعة من الصحفيين والمحللين لتقييم مصداقية مواقع الأخبار، ثم تمنح علامة خضراء أو حمراء كتوجيه للمستخدمين، والتى يتم عرضها بجانب روابط إلى الموقع فى محركات البحث وعلى وسائل التواصل الاجتماعى.

وتقوم الأداة المجانية بتصنيف مواقع الويب بناءً على تسعة معايير، بما فى ذلك ما إذا كان الموقع ينشر بشكل متكرر محتوى خاطئ، أو يصحح الأخطاء أو يوضحها بانتظام، ويعالج الفرق بين الأخبار والآراء بطريقة مسئولة، ويصنف الإعلانات بوضوح، ويعلن تفاصيل ملكيته أم لا.

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ويمكن استخدام NewsGuard ضد التضليل، وتتيح الأداة تصنيفها الكامل مجانًا لمستخدمى الويب كجزء من تعهدها بالشفافية، وتزعم أنها تقدم بديلاً عمليًا أكثر للرقابة أو لوغاريتمات الكمبيوتر التى تخفض المقالات والمواقع الإلكترونية.

وقالت الشركة المسئولة عن الأداة، إنها صنفت حتى الآن نحو 150 موقعًا إخباريًا فى المملكة المتحدة، والتى قالت إنها تمثل نحو 90% من محتوى الأخبار والمعلومات المشتركة على الإنترنت فى المملكة المتحدة، بدءًا من شركات الأخبار الوطنية إلى مواقع الأخبار والمدونات المحلية.

وأكدت الشركة إن نحو 15% من المواقع البريطانية التى صنفتها عند الإطلاق ستحصل على تصنيف أحمر سلبى.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها ستطلق برنامج شراكة مع مكتبات المملكة المتحدة، ما يشجعهم على تقديم الأداة على أجهزة الكمبيوتر التى يستخدمها زوار المكتبة، كما تخطط لإطلاقها فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا قبل انتخابات البرلمان الأوروبى فى مايو.