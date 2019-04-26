شركة إتصالات أمريكية تؤكد قدوم نسخة 5G من الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Verizon، السيد Hans Vestberg بشكل صريح الأجهزة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G القادمة إلى متاجر الشركة. ومن بين هذه الأجهزة، ذكر Galaxy S10 5G و LG V50 ThinQ والجيل المقبل من Galaxy Note. ووفقا للسيد Hans Vestberg، فقد صرح بالقول : ” هواتف Galaxy Note و Galaxy القادمة هذا العام ستحصل على طرازات 5G “.
لقد سبق أن غطينا تقريرًا مفاده أن الجيل المقبل Galaxy Note سيأتي بأربع طرازات مختلفة : طرازين يدعمان شبكات 4G وطرازين أخرين يدعمان شبكات 5G. وجدير بالذكر أن تلك الشائعات كانت قد ذكرت أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 10 سيصل في النصف الثاني من هذا العام بحجمين مختلفين على مستوى الشاشة، وهو ما لم تفعله شركة سامسونج من قبل إلا إذا قمت بحساب Galaxy Note 4 و Galaxy Note Edge اللذان وصلا في نفس الوقت مع شاشات بأحجام مختلفة تقنيًا لأسباب مختلفة تمامًا.
على أي حال، إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف متوافق مع شبكات 5G من شركة سامسونج، فمن الأفضل أن تنتظر حتى يصل Galaxy Note 10 لأن تغطية 5G لا تزال محدودة للغاية في حالتها الحالية. وعلاوة على ذلك، فتكنولوجيا 5G لا تزال تكنولوجيا حديثة، وهذا ما يعني بأنها لا تزال تعاني من بعض المشاكل مما يمنع المستخدمين والشركات من الإستفادة من قدراتها الكاملة. ومع ذلك، إذا كنت متعطشًا للحصول على هاتف 5G من شركة سامسونج، فهناك الهاتف Galaxy S10 5G على الرغم من حقيقة أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا في بعض البلدان فقط.
عمومًا، ينبغي أن نسمع المزيد عن الهاتف Galaxy Note 10 في الأسابيع القادمة، وربما في ظل الفشل الأولي الذي يعاني منه الهاتف Galaxy Fold القابل للطي.
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