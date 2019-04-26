المتصفح Google Chrome 74 الجديد يجلب معه وضع ليلي خفي إلى نظام Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تحديث المتصفح Google Chrome مؤخرًا إلى الإصدار 74 في جميع أنظمة الحواسيب بما في ذلك MacOS و Windows و Linux. وبفضل المتصفح Google Chrome 74 الجديد سيتمكن مستخدمو الويندوز من تفعيل الوضع الليلي ” Dark Mode ” الذي طال إنتظاره. يؤدي هذا إلى تغيير واجهة المستخدم والقوائم والتحميلات في المتصفح Google Chrome إلى واجهة مريحة للإستخدام أكثر في الليل.

لم يتم تفعيل هذا الوضع بالكامل حتى الآن، ولكن إذا كنت تستخدم نظام Windows 10، فهناك طريقة لتفعيل الوضع الليلي في المتصفح. يتطلب الأمر إضافة بعض التعليمات إلى مسار الإختصار، لذلك يمكن أن يكون لديك إختصاران تمامًا للمتصفح Google Chrome، واحد للمتصفح العادي والآخر للمتصفح ذو الواجهة الداكنة. للقيام بذلك، فكل ما تحتاج إليه هو تعديل ملف الإختصار على سطح المكتب من خلال إتباع التعليمات التالية :

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أنقر بزر الماوس الأيمن فوق إختصار Google Chrome وإذهب إلى خيار Properties

أضف مسافة واحدة وأكتب ” –force-dark-mode ” من دون علامات الإقتباس في نهاية الشريط Target

قم بحفظ التغييرات

فتح المتصفح Google Chrome بإستخدام الإختصار

المتصفح Google Chrome 74 يوفر أيضًا خيار تعطيل المؤثرات الحركية التي قد تسبب دوار الحركة لبعض المستخدمين. كما أنه يغير سياسة لمنع مواقع الويب من فتح صفحات جديدة أثناء محاولة إغلاقها. تحقق من رابط المصدر أدناه لمعرفة ما الذي تغير.