فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سهلت شركة جوجل الحياة على مستخدمي السيارات الكهربائية بفضل التحديث الأحدث لتطبيق الخرائط Google Maps. ويمكن الآن لملاك السيارات الكهربائية الحصول على معلومات حية حول محطات الشحن المتوفرة للإستخدام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حتى لا يضطرون لقضاء بعض الوقت في إنتظار أن تصبح إحدى محطات الشحن متاحة.
إستعلام البحث البسيط ” EV Charging Stations ” سيظهر أقرب محطة للشحن وسيعرض أيضًا معلومات التوافر. ووفقا لشركة جوجل، فسوف يتمكن المستخدمون من رؤية تفاصيل مثل أنواع المنافذ وسرعات الشحن وتوافرها جنبا إلى جنب مع الصور والتقييمات والتعليقات من السائقين الآخرين. وقالت شركة جوجل أنها عقدت شراكة مع Chargermaster و EVgo و SemaConnect و Chargepoint لتوفير هذه البيانات.
هذا التحديث متوفر لتطبيق Google Maps على الحاسوب بينما سيتعين على مستخدمي الأجهزة المحمولة تحديث تطبيقات Google Maps الخاصة بهم عبر Google Play Store أو iTunes App Store. وبطبيعة الحال، نحن نأمل أن تشق هذه الميزة طريقها إلى المزيد من البلدان قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة الخرائط Google Maps تبدأ بعرض بيانات التوافر الحية لمحطات شحن السيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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