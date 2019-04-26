شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الـ CIA تطلق حساب "إنستجرام” خاص بها مع صورة غامضة "I spy" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) حساب "إنستجرام" الخاص بها، مع صورة واحدة تُظهر مكتب مغطى بعناصر غامضة، فيما تأتى هذه الخطوة بعد أيام من كشف "جينا هاسبل" مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، أن الوكالة ستطلق قريبا حسابا رسميا على Instagram، إذ يعمل التطبيق حاليا على مساعدة الوكالة تأمين الحساب.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن الصورة المنشورة تحمل جملة "أنا أتجسس بعينى الصغيرة ..." وتحتوى على شعر مستعار مجعد رمادى، وكيس ورقى يحمل اسم "Top Secret Pulp"، وبعض أوراق بنك أجنبى وختم مطاطى، كذلك يظهر دفتر مفتوح على المكتب رسالة مكتوبة باللغة العربية، والتى تترجم إلى "نشارك ما نستطيع، ونحمى ما ينبغى علينا حمايته".

كذلك فيظهر فى الصورة معطف ممدود على ظهر الكرسى مع شارة هوية مرفقة بالياقة، وهذه فى الواقع هى شارة الوكالة الأصلية التى ارتدتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبيل عندما انضمت إليها عام 1985.

وجاء فى السيرة الذاتية للحساب: "نحن خط الدفاع الأول للأمة، نحن نحقق ما لا يمكن للآخرين تحقيقه والذهاب إلى حيث لا يمكن للآخرين الذهاب"، فيما قال ممثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن الوكالة تهدف إلى استخدام الحساب كأداة للتجنيد وزيادة الشفافية بشأن أنشطتها.

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وقالت "سارة ليخترمان"، المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المركزية، "الانضمام إلى إنستجرام هو طريقة أخرى لمشاركة قصص وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وتجنيد الأميركيين الموهوبين للخدمة هنا"، وأضافت من خلال الحساب، سنلقى نظرة خاطفة على حياة الوكالة، لكن لا يمكننا أن نعد أى صور شخصية من مواقع سرية.

واستكملت "إننا نتطلع إلى إثارة فضول مستخدمى إنستجرام حول الطرق العديدة التى تجعلنا من خلالها مهمة CIA العالمية تذهب إلى حيث لا يمكن للآخرين الذهاب والقيام بما لا يمكن للآخرين القيام به".

وتمتلك CIA بالفعل حساب Twitter، والذى يضم أكثر من 2.5 مليون متابع، وتستخدم فى الغالب لتوظيف وكلاء جدد وعرض التاريخ على الوكالة وبعض الشخصيات الرئيسية على مر السنين، وحتى كتابة هذا التقرير، كان حساب الوكالة على إنستجرام يمتلك حوالى 24 ألف متابع.