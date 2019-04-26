شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف "كابوريا" غريبة بعيون تشبه حرف الـ"O" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء نوع من سرطان البحر لديه عيون كبيرة تشبه حرف الـO، حيث تعد عينيه ميزة حقيقية فى الأنواع القديمة من سرطان البحر منذ نحو 95 مليون عام.



سرطان البحر

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ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى فقد اكتشف علماء من جامعة ييل بقايا النوع، الذى أطلقوا عليه اسم " Callichimaera perplex"، وكان للسرطان مظهر غير عادى ولطيف، بما فى ذلك عيون كبيرة ومخالب مثنية وذيل مكشوف وجسم طويل.



أنواع لسرطان البحر

وقال خافيير لوكى، الذى قاد الدراسة، "إن Callichimaera perplexa فريدة من نوعها وغريبة، فعادةً ما نفكر فى سرطان البحر كحيوانات كبيرة ذات مخالب قوية وعينان صغيرتان، وذيل صغير مدسوس تحت الجسم، لكن هذا السلطعون تحدى كل ذلك.