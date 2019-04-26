النسخة التجريبية من لعبة Mario Kart Tour المنتظرة ستصل للهواتف الذكية في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما إنتظر عشاق ألعاب Nintendo لعبة Mario Kart Tour، والتي تعتبر في الأساس نسخة مناسبة للأجهزة المحمولة من لعبة Mario Kart الشهيرة. لم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل حول هذه اللعبة الموجهة للأجهزة المحمولة. وكان من المقرر في الأصل أن يتم إطلاق هذه اللعبة في شهر مارس الماضي، ولكن أكدت شركة Nintendo في شهر يناير الماضي أنها قررت تأجيل عملية الإطلاق إلى فصل الصيف. وكشفت الشركة اليابانية الآن أنها ستقوم بإصدار النسخة التجريبية من لعبة Mario Kart Tour للهواتف الذكية في الشهر المقبل.

كانت Mario Kart هي لعبة Nintendo التالية التي تقرر جلبها إلى الأجهزة المحمولة بعد كل من Super Mario Run و Animal Crossing: Pocket Camp. تم تأكيد قدومها إلى الهواتف الذكية في شهر يناير من العام الماضي، وهذا ما يعني أن المعجبين كانوا مجبرين على الإنتظار لفترة طويلة جدًا. وحتى في الوقت الراهن، لم تكشف لنا شركة Nintendo عن الكثير من التفاصيل حول هذا اللعبة بخلاف إسمها والإطار الزمني للإطلاق.

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أعلنت الشركة الآن عن برنامج ” الإختبار التجريبي المغلق ” للعبة Mario Kart Tour. ما زلنا لا نعرف الكثير عن هذه اللعبة ولكن على الأقل سيتغير ذلك بمجرد إنتهاء الفترة التجريبية. وستكون هذه اللعبة متاحة لملاك هواتف الأندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في الفترة ما بين 22 مايو و4 يونيو.

يمكن لأولئك المهتمين المشاركة في عملية إختبار اللعبة من خلال موقع Mario Kart Tour الرسمي. ضع في إعتبارك أنه على الرغم من أن النسخة التجريبية من اللعبة ستكون متوفرة على منصة الأندرويد فقط، إلا أنه سيتم إصدار النسخة الرسمية والنهائية من اللعبة على منصتي الأندرويد و iOS. ما زال يقال أن الإطار الزمني للإطلاق هو ” صيف العام 2019 “.