تسريب المواصفات التقنية الأولى للهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية Redmi

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا نسمع منذ فترة طويلة نسبيًا أن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تعمل على هاتف رائد مزود بالمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، واليوم كشف أحد المسربين من الصين عن المزيد من المعلومات حول مواصفات هذا الجهاز. ووفقا لمستخدم على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فهذا الهاتف سيضم أيضًا إلى جانب المعالج Snapdragon 855، ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية.

هذا التسريب الجديد يكشف لنا كذلك أن هاتف Redmi القادم سيضم أيضا شاشة بحجم 6.39 إنش وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ولكن لا نزال غير متأكدين مما إذا كانت هذه الكاميرا الأمامية ستنبثق من الإطار العلوي للهاتف أو ما إذا كانت ستحصل على قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

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على الرغم من أن الكاميرا الأساسية في الواجهة الخلفية لهذا الهاتف ستضم نفس المستشعر المستخدم في الهاتف Redmi Note 7 أو Redmi Note 7 Pro، إلا أنه سيتم إرفاقها هذه المرة مع كاميرا ثانوية بدقة 8 ميغابكسل ستكون مقربة على الأرجح، ومع كاميرا ثالثة بدقة 13 ميغابكسل ستضم على الأرجح عدسة واسعة الزاوية. ومن المتوقع أن يصل هذا الهاتف في أوائل الشهر المقبل.