تسريب جديد يقول بأن سعر الهاتف OnePlus 7 Pro سيبدأ من 700€

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا العام، قررت شركة OnePlus تغيير إستراتيجيتها للتنافس بشكل أكبر في سوق الهواتف الذكية الراقية من خلال إطلاق أكثر من هاتف رائد واحد في النصف الأول من هذا العام، فهي تخطط لإطلاق كل من OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro. وكما يوحي إسمه، فالهاتف OnePlus 7 Pro سيكون الهاتف الأرقى بين الإثنين، وسيحصل على العديد من الأشياء الجديدة والتي لن تكون متوفرة في الهاتف OnePlus 7 العادي.

وتشير الشائعات إلى أن الهاتف OnePlus 7 Pro المزود بـ 8GB من الذاكرة العشوائية وبـ 256GB من الذاكرة الداخلية سيكلف 750€، في حين سيكلف الهاتف OnePlus 7 Pro المزود بـ 12GB من الذاكرة العشوائية وبـ 256GB من الذاكرة الداخلية نحو 820€. وبالنسبة لسعر النسخة الأساسية والتي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، فهو غير معروف حاليًا ولكن ينبغي أن يبلغ حوالي 700€.

لاحظ أنه قد تكون هناك إختلافات صغيرة في الأسعار بين بلدان الإتحاد الأوروبي. وبالنسبة للأسعار في البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك إحتمال كبير أن يتم تبديل عملة € بالدولار، وهذا ما يعني بأنه من الممكن أن يتم تسعير النسخة الأساسية بنحو 700$، وتسعير النسخ الأخرى بنحو 750$ و 820$ على التوالي.

لا توجد معلومات حول أسعار الهاتف OnePlus 7 العادي في الوقت الراهن، ولكن يجب أن تكون قريبة من أسعار الهاتف OnePlus 6T الحالي مع العلم بأن سعر هذا الأخير بلغ 630€ لنسخة 8GB/256GB، وهو نفس السعر الذي تم به إطلاق نسخة 8GB/256GB من الهاتف OnePlus 6 قبل عام تقريبًا.

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ضع في إعتبارك أنه وفقا للشائعات، فإن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم شاشة أكبر بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبدقة +QuadHD، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن بطارية أكبر تدعم سرعة شحن أفضل. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز.

ومن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في اليوم 14 من شهر مايو المقبل مع العلم بأنه من المرجح أن تقوم شركة OnePlus في هذا الحدث كذلك بالكشف عن نسخة 5G من الهاتف OnePlus 7 Pro، وهي النسخة التي تردد بأنها ستحصل على بطارية أصغر قليلاً.