شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعانى خسارة 702 مليون دولار فى الربع الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "تسلا" أنها خسرت 702 مليون دولار فى الربع الأخير، فيما انخفضت إيرادات شركة السيارات الكهربائية المملوكة لـ"إيلون موسك" بنسبة 37% مقارنة بالربع السابق، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقالت الشركة إنها تتوقع أن تبدو أرقام مبيعاتها أفضل بكثير فى الربع القادم، مضيفة أنها واجهت "العديد من التحديات" ما أثر على شحنات السيارات فى الخارج، لكنها أكدت أن هذه المشاكل يجب أن يتم حلها قريبًا وهناك مبيعات كبيرة يمكن أن يكون فى الطريق.

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وقال "موسك" "إن الربع الأخير قد يكون قاسياً، لكن تيسلا لديها توقعات وردية"، مضيفا أن الطلب على جميع طرازات السيارة الكهربائية تسلا الثلاثة قوى، وأشار رجل الأعمال الملياردير: "لدينا أيضًا العديد من الأسواق (فى الخارج) حيث لم نستغل الطلب بعد، وخاصة موديل 3".

وقد كشفت تسلا فى وقت سابق من هذا الشهر أنها سلمت 63 ألف سيارة للعملاء فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 - بانخفاض قدره 31% مقارنة بالربع السابق، وأكبر انخفاض فردى سجلته تسلا على الإطلاق، فيما يعتبر تباطؤ المبيعات خبرًا سيئًا لشركة Tesla لأن الشركة بحاجة إلى النقد من أجل سداد ديونها الكبيرة، وذلك وفقًا للمحللين.

وقالت تسلا إنها أنهت الربع الأخير من العام بمبلغ 2.2 مليار دولار نقدا، وهو ما وصفته الشركة فى وقت سابق بأنه "كاف" بشكل طفيف بعد إصدار الأرباح، لكن فى وقت لاحق عادت إلى التعادل، وقد سجلت أرباحًا متتالية فى الربعين السابقين، ففى الربع الأخير، على سبيل المثال، سجلت "تسلا" أرباحًا بلغت 139 مليون دولار من مبيعات بلغت 7.2 مليار دولار.