تكنولوجيا: فيشة شواحن أبل تصيب مستخدميها بصدمة كهربائية.. أبل تستدعي ما أنتجته منها طوال 7 سنوات مضت!

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اضطرت أبل لاستدعاء فيشة كهرباء شواحنها الثلاثية الأطراف، والمستخدمة في دول مثل المملكة المتحدة وهونج كونج وسنغافورة، بعد شكوى متكررة من تسببها في إصابة مستخدميها بصدمة كهربائية.

واستدعت أبل فيشة كهرباء شواحن كمبيوتر ماك Mac وأجهزتها المحمولة الأخرى المنتجة بين عامي 2003 و2010، والتي تحتوي على قابس أبيض اللون ولا يحتوي على حروف في المنفذ الداخلي، حيث يتم توصيله بمحول الطاقة الرئيس من أبل، وذلك بحسب ما كتبته أبل على مدونتها.

وقالت أبل أنها كانت على علم بـ6 حوادث نتجت عن مقابسها في جميع أنحاء العالم، لذلك فقد عملت على استدعائها لاستبدالها، كما أكدت أمان وسلامة شواحن USB الخاصة بأجهزتها.