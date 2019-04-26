جوجل توفر لك تجربة مشاهدة تغيرات سطح الأرض عبر 35 سنة

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق العديد من التحديثات لخدمة اللقطات الجوية المتتابعة Google Earth Timelapse، والتي توفر الصور الأكثر شمولًا لمتابعة التغيُّرات التي طرأت على سطح الكوكب.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إن تحديث اليوم يضيف عامين آخرين من الصور إلى التصور المتسلسل الزمني، الذي يمتد الآن من عام 1984 إلى 2018، إلى جانب دعم الأجهزة المحمولة، والترقيات المرئية؛ لجعل الاستكشاف أكثر سهولة وبديهية.

وتعِد الخدمة بتقديم تجربة مشاهدة مثيرة لما حدث على سطح الكرة الأرضية من تغييرات عبر 35 سنة، الأمر الذي يفيد بدرجة كبيرة دارسي آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، أو المستخدم العادي الفضولي لمعرفة التاريخ الطوبوغرافي لمسقط رأسه.

وكانت الشركة قد أصدرت هذه الخدمة في عام 2013، والتي توفر أشمل صورة عن تغيرات سطح الأرض، حيث مكنت هذه الخدمة التفاعلية الناس من استكشاف هذه التغيّرات على نحو غير مسبوق.

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وسمحت هذه الخدمة للأشخاص بمتابعة ومشاهدة انتشار جزر النخيل الاصطناعية في دبي ضمن البحر، وبمتابعة تراجع كولومبيا الجليدية في ألاسكا، والتوسع العمراني الكبير في لاس فيغاس في نيفادا.

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وتوفر خدمة اللقطات المتتابعة Timelapse، المدعومة من قبل نموذج الحوسبة السحابية Earth Engine، للعلماء والباحثين والصحفيين والمستخدمين المهتمين إمكانية اكتشاف التغييرات، واتجاهات الخريطة، ومعرفة الاختلافات التي أصابت سطح الكوكب.

وقد تعاونت جوجل من أجل إنجاز هذا المشروع مع مركز المسح الجيولوجي الأمريكي USGS، ووكالة الفضاء “ناسا”، وصحيفة “التايم”، ويوفر المشروع تجميعًا للصور التي جرى التقاطها على مدار أكثر من ربع قرن بواسطة الأقمار الصناعية.

وعمل المطورون في شركة جوجل على غربلة أكثر من 10 كوادريليون (مليون مليار) بكسل من أكثر من 15 مليون صورة ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، وبناء 35 صورة لكامل كوكب الأرض، حيث تعود كل صورة لعام من الأعوام الممتدة بين 1984 و 2018.

وقالت جوجل: إن تحديث اليوم يضيف أيضًا دعمًا للهواتف المحمولة، والحواسب اللوحية، “مما يسهل عليك الاستكشاف، أو البحث، أو الانغماس بعمق في الصور، حيثما كنت”.

وأشارت الشركة إلى أنه حتى وقت قريب كانت متصفحات الجوال لا تسمح بتشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا، وهو أمر مهم لخدمة Timelapse – نظرًا لكونها تتألف من عشرات الملايين من مقاطع الفيديو المتعددة الدقة والمتداخلة – ولكن متصفحَي كروم وفايرفوكس أعادا دعم التشغيل التلقائي (مع كتم الصوت)، لذلك أضافت الشركة دعمًا للجوال مع هذا التحديث الأخير.