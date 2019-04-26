شركة Asus تقرر الخروج كليًا من سوق الأجهزة اللوحية، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرض سوق الأجهزة اللوحية المزودة بنظام الأندرويد لإهمال كبير في السنوات الأخيرة، سواء من المستهلكين أو الشركات المصنعة للأجهزة، مما جعل الأوضاع في هذا السوق تتجه من سيء إلى أسوأ، فهو يعاني من إنخفاض مستمر. وبحسب ما وردنا الآن، فيبدو أن شركة Asus قامت بتقييم الموقف وقررت الخروج من سوق الأجهزة اللوحية بالكامل. ويقال بأن الشركة أبلغت قنوات التوزيع الخاصة بها بأنه لن يتم إطلاق أي أجهزة لوحية جديدة مزودة بنظام الأندرويد في المستقبل.

يشير موقع CNBeta إلى أن شركة Asus سمحت لقنوات التوزيع التابعة لها بمعرفة أنها قررت عدم إطلاق أي أجهزة لوحية جديدة مزودة بنظام الأندرويد. ويُعتقد أن الشركة إتخذت هذا القرار لتحويل موارد التطوير والتسويق الإضافية إلى قسم الهواتف الذكية الذي يشرف على تطوير وتسويق سلسلات هواتفها الذكية Asus Zenfone و Asus ROG Phone.

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كان Asus ZenPad 8 هو الجهاز اللوحي الأخير الذي صنعته شركة Asus وقد نفد بالفعل. هذا يدل على أن الشركة لا تقوم بإنتاج وحدات إضافية من هذا الجهاز. يجب أن يؤدي هذا التغيير إلى تجديد شركة Asus لتركيزها على سوق الهواتف الذكية، وهو السوق الذي تواجه فيه الشركة تنافسًا كبيرًا جدًا من الشركات الصينية.

لم تعلق شركة Asus رسميًا على هذا التقرير حتى الآن، ولكن ليس من الصعب جدًا تصديق أن الشركة إتخذت هذا القرار.