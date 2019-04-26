تقرير جديد يقترح قدوم سماعات AirPods 3 هذا العام مع تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإطلاق سماعات AirPods 2 اللاسلكية بعد عامين من إطلاق سماعات AirPods الأصلية. ومع ذلك، تشير تقارير من سلسلة التوريد إلى أن شركة آبل تخطط لإطلاق طراز جديد من سماعات AirPods اللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام. ويقال الآن بأن سماعات AirPods 3 الجديدة ستصل إلى السوق قبل نهاية هذا العام ومن المتوقع أن تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء.

كانت هناك شائعات سابقة ذكرت بأن سماعات AirPods 3 ستصدر فعليًا في العام 2020، ولكن التقرير الجديد ذكر بأنه سيتم إطلاق هذه السماعات الجديدة في أواخر هذا العام بدلاً من العام 2020. وبطبيعة الحال، هذا يعتمد على مدى صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من سلسلة التوريد، وبالتالي فليس هناك ما يؤكد بأننا سنرى فعلا سماعات AirPods 3 هذا العام.

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أفادت التقارير أن شركة آبل إتخذت قرار إطلاق سماعات AirPods 3 هذا العام بسبب المنتجات المنافسة الجديدة التي وصلت إلى السوق. وبالتالي، ستتطلع الشركة الأمريكية لرفع حدة المنافسة من خلال زيادة قدرات سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها عن طريق إضافة تقنية إلغاء الضوضاء. وبينما من المحتمل أن تؤثر هذه الميزة على عمر البطارية، فسوف يكون من المثير للإعجاب لو تمكنت شركة آبل من توفير هذه الميزة في منتج صغير بحجم AirPods.

أشارت تقارير أخرى إلى أنه قد تكون هناك ميزات إضافية متعلقة بالصحة واللياقة البدنية في سماعات AirPods 3. لم تقل شركة آبل أي شيء عن الجيل المقبل من AirPods في الوقت الراهن، وبالتالي فمن غير المعروف ما إذا كانت تخطط بالفعل لإطلاق AirPods 3 هذا العام أم لا.