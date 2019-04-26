شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ترفع دعوى قضائية ضد 3 أشخاص لانتهاك سياسات إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت فيس بوك وإنستجرام دعوى قضائية فى محكمة اتحادية أمريكية ضد شركة واحدة وثلاثة أشخاص فى نيوزيلندا، إذ كان المدعى عليهم يديرون خدمة تقدم إعجابات ومشاهدات ومتابعين وهميين، لمستخدمى إنستجرام.

وبحسب ما نشره فيس بوك عبر مدونته الرسمية فتزعم الشكوى أن الشركة والأفراد استخدموا شركات ومواقع مختلفة لبيع خدمات المشاركة المزيفة لمستخدمى إنستجرام، مضيفا أنه قام فى السابق بتعليق الحسابات المرتبطة بالمدعى عليهم وتحذيرهم رسميا وكتابيا من أنهم ينتهكون شروط الاستخدام الخاصة بفيس بوك، ومع ذلك استمر نشاطهم.

وأوضح فيس بوك أنه من خلال هذه الدعوى القضائية، يرسل رسالة مفداها أن هذا النوع من النشاط الاحتيالى لا يتم التسامح معه على خدماتها، وأنها ستعمل على حماية سلامة منصتها.

وتطلب الدعوى القضائية على وجه التحديد من المحكمة منع المتهمين من:

Advertisements

- الانخراط والربح فى بيع الإعجابات المزيفة والآراء والمتابعين على إنستجرام.

- انتهاك شروط الاستخدام وإرشادات المنتدى

- انتهاك قانون الغش والاعتداء على الكمبيوتر وغيره من قوانين كاليفورنيا

وأوضح فيس بوك أنه يخصص موارد كبيرة لاكتشاف مثل هذه السلوكيات وإيقافها، بما فى ذلك حظر إنشاء حسابات مزيفة واستخدامها، واستخدام تكنولوجيا التعلم الآلى للعثور على النشاط غير موثوق به وإزالته من إنستجرام، فيما تعتبر الدعوى الحالية خطوة أخرى فى جهود فيس بوك المستمرة لحماية الأشخاص ومنع السلوك غير الصحيح على فيس بوك وإنستجرام.