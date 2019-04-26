شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق مليونى معلومة من البيانات الشخصية فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للرأى أنه تم اختراق ما لا يقل عن 2.68 مليون معلومة من البيانات الشخصية التى تحتفظ بها أكثر من 100 منشأة ومؤسسة فى اليابان عام 2018.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) أن 401 منظمة، من بينها جامعات وشركات تشغيل الفنادق وحتى خدمة حجز الفنادق اليابانية لنزلاء من الخارج، أكدت عمليات اختراق البيانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة تعمل فى الأبحاث التسويقية فى اليابان تكبدت أكبر خسارة، حيث تعرض للاختراق 570 ألفا من البيانات الشخصية، مثل عناوين البريد الإلكترونى وكلمات المرور وأرقام الهواتف.