الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الإثنين المقبل.. فيديو

كتب- البهى عمرو

أفاد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة بالقاهرة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين أو ثلاث،لافتا إلى أن درجات الحرارة اليوم بالقاهرة تسجل 33 : 16 .

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن البلاد تشهد موجة حارة وستستمر هذه الموجة حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنكسر بعد الاحتفال بشم النسيم، وناشد المواطنين بتوخي الحذر خلال تخفيف الملابس فى هذه الدرجة تجنبا الإصابة بالأمراض.

وكشف أن...