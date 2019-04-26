الغرامة التي سيتم فرضها على الفيسبوك من قبل لجنة التجارة الفيدرالية قد تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فلجنة التجارة الفيدرالية المعروفة إختصارًا بإسم FTC تجري حاليًا تحقيقًا مع الفيسبوك بشأن طريقة تعاملها مع خصوصية المستخدمين، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكلف الشبكة الإجتماعية الأكثر شعبية في العالم قدرًا كبيرًا من المال. وكان من المتوقع أن يتم فرض غرامة مالية تقدر بمليارات الدولارات على الفيسبوك، ويبدو الآن أننا نعلم مقدار الغرامة التي سيتم فرضها على الفيسبوك. في الواقع، لقد علمنا الآن أنه قد يتم تغريم شركة الفيسبوك من قبل لجنة التجارة الفدرالية FTC بنحو 5 مليارات دولار بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع بيانات مستخدميها في أعقاب فضيحة Cambridge Analytica.

يأتي هذا الرقم من شركة الفيسبوك نفسها كجزء من التقرير المالي للشركة والخاص بالربع الأول من هذا العام. وتعتقد الشركة أنها قد تضطر لإنفاق ما بين 3 مليارات دولار و 5 مليارات دولار كجزء من التحقيق المستمر الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية FTC بشأن الطريقة التي تشارك به الشركة معلومات مستخدميها مع الشركات الأخرى.

وتردد في شهر فبراير الماضي أن الفيسبوك كانت بصدد التفاوض بشأن غرامة بقيمة مليارات الدولارات مع لجنة التجارة الفيدرالية. تم تأكيد ذلك من خلال النتائج المالية للشركة الآن. وفي حالة إذا تم فرض هذه الغرامة على الفيسبوك بالفعل، فسوف تكون هي الغرامة الأكبر من نوعها التي يتم فرضها على شركة تقنية. وستكون بالتأكيد أكبر بكثير من غرامة 22.5 مليون دولار أمريكي التي دفعتها شركة جوجل بعد التحقيق معها في طريقة تعاملها مع خصوصية مستخدميها.

حذرت شركة الفيسبوك المستثمرين في تقريرها المالي الأحدث أنه لم يتم حل هذه المسألة حتى الآن، ولا يمكن أن يكون هناك ما يضمن توقيت أو شروط الحكم النهائي.