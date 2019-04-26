المملكة المتحدة تسمح لشركة Huawei بالوصول ” المحدود ” لمعدات 5G غير الأساسية

فاطمة أيت طالب - دبي - في تحول بسيط في الأحداث، قرر مجلس الأمن القومي البريطاني المعروف إختصارًا بإسم NHC منح شركة Huawei الحق في المساعدة في إنشاء بنية 5G التحتية ” غير الأساسية “. ويأتي هذا القرار في وقت منعت فيه عدة دول حول العالم شركة Huawei من توفير معدات شبكات 5G. ووفقا لصحيفة Daily Telegraph، فإن رئيسة الوزراء البريطانية Theresa May، والتي ترأس حاليًا مجلس الأمن القومي البريطاني، إتخذت قرارها على الرغم من التحذيرات التي أعرب عنها العديد من كبار الوزراء وكذلك التحذيرات من الولايات المتحدة الأمريكية.

ستسمح هذه الخطوة لشركة Huawei بتزويد المملكة المتحدة بمحطات الجيل الخامس ومعدات الإتصالات الأخرى ولكن ليس أكثر من ذلك. لا تزال الشركة محرومة من الوصول إلى البنية الأساسية حيث يتم تخزين بيانات إعتماد المستخدم الحساسة.

للتذكير، فقد أصدر مجلس الإستخبارات البريطاني في الشهر الماضي تقريرًا شكك فيه بشدة في شرعة معدات 5G التابعة لشركة Huawei. وعلاوة على ذلك، فقد أشار التقرير في النهاية إلى أن تكنولوجيا Huawei تعاني من مجموعة من الثغرات الأمنية مما يعرض بيانات المستخدمين للخطر.

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لم تصدر شركة Huawei بيانًا رسميًا بعد ولكنها أكدت مؤخرًا في تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام أنها حصلت على 40 عقدًا جديدًا له صلة بشبكات 5 مع عدد كبير من شركات الإتصالات في جميع أنحاء العالم. ونمى قطاع الإتصالات السلكية واللاسلكية في شركة Huawei بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتتوقع الشركة شحن أكثر من 100 آلف محطة 5G بحلول نهاية شهر مايو المقبل. ورحب ممثلو الشركة بالنهج الموضوعي للحكومات الأجنبية ويصرون على أنهم ملتزمون بالعمل مع جميع الهيئات التنظيمية للوفاء بمعايير الأمان الخاصة بكل منها.