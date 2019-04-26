شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز جديد يكشف عن تناولك للكحول أو الماريجونا فقط بالنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أمريكية لابتكار أول جهاز للتنفس فى العالم قادر على اكتشاف كل من الماريجوانا والكحول.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فالشركة ستنتج جهازها بقيمة تبلغ 5000 دولار، وسيتم تسويق أجهزتها بشكل رئيسى لهيئات تنفيذ القانون الذين يرغبون في اختبار المواطنين والموظفين.

سيمثل إصدارهذا الجهاز خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لتطبيق القانون فيما يتعلق بتحديد مدى ضعف سائقي السيارات الذين يشتبهون فى قيادتهم بسرعة عالية حتى فى ولايات مثل كاليفورنيا، حيث يكون الماريجوانا قانونيًا للاستخدام الترفيهي، تحظر القوانين على المدخنين قيادة السيارة خلال تناولها.

Advertisements

ولكن هناك بعض الانتقادات على عمل هذا الجهاز، حيث يمكنه اكتشاف آثار صغيرة من على أنفاس شخص ما ولكنه يقرأها مثل كميات كبيرة جدًا، وهذا الأمر سيئ على مستوى حساسية الاختبار.