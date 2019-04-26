الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A9 مع شاشة +FullHD بحجم 6.53 إنش، وبطارية بسعة 4020mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم تسريبه قبل يومين، فقد قررت شركة Oppo أخيرًا اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A9 ليكون بذلك الهاتف المتوسط الأحدث من الشركة الصينية.

الهاتف Oppo A9 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. وعلى ذكر الشاشة، فهي تغطي 90.7 في المئة من واجهة الهاتف، وهي بطبيعة الحال نسبة مثيرة للإعجاب.

وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Oppo A9 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB. وعلاوة على ذلك، فهو يضم أيضًا كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وكما تلاحظون في الصور أعلاه، فالهاتف Oppo A9 الجديد يأتي كذلك مع ثلاثة ألوان متدرجة مختلفة تشمل الأخضر الداكن والأخضر الفاتح والأزرق الداكن مع العلم بأنه يضم كذلك بطارية بسعة 4020mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Oppo A9 سيكون متوفرًا للشراء في الصين يوم 30 أبريل بسعر 1499 يوان صيني وهو ما يعادل 267 دولار أمريكي.