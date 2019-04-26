شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل طرح ميزة الاتصال الجماعى بتطبيق Duo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت جوجل اختبارًا على ميزة الاتصال الجماعى فى Duo خلال الأشهر القليلة الماضية، والآن أصبحت الميزة متوفرة فى عدد قليل من البلدان على الأقل.

و وفقًا لـ "جوستين أوبرتي" رئيس ديو، فقد تم طرح هذه الميزة فى "مناطق محددة"، وكانت إندونيسيا واحدة منها، من غير الواضح ما هى الدول الأخرى فى هذا الوقت.

تظهر لقطات الشاشة أنه سيكون هناك زر "إنشاء مجموعة" أسفل شريط البحث، ويمكنك بعد ذلك حفظ هذه المجموعة للوصول إليها سريعًا فى وقت لاحق، حتى تتمكن من اختيار أفضل ثلاثة أصدقاء.

Advertisements

وفى الوقت الحالى، يبدو أن الميزة تدعم حتى أربعة أشخاص فقط، على الرغم من أن اختبارًا سابقًا أظهر أنها تدعم ما يصل إلى سبعة أشخاص، فبعد إنشاء المجموعة المذكورة، يصبح إجراء مكالمة بنفس سهولة الضغط على زر.

أظهر هذا الاختبار المذكور أيضًا أنه قد يكون هناك وضع الإضاءة المنخفضة للمحادثات الليلية وميزة "قيد التقدم".