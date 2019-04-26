شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلمون البرى ينخفض لأدنى مستوياته فى اسكتلندا .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفاض جودة المياه تتسبب فى مشكلات كبيرة للكائنات التى تعيش فيها، ولعل ما كشفت عنه الأرقام مؤخرا انعكاس لذلك، حيث أن سمك السلمون البرى فى الأنهار الاسكتلندية انخفض إلى أدنى مستوياته فى التاريخ.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انخفض عدد السلمون البرى إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت السجلات فى عام 1952، وفقا لأرقام الحكومة الاسكتلندية الرسمية.

ويبلغ إجمالى عدد الصيد المبلغ عنه من خلال صيد الأسماك 37196 عام 2018 ، أي 67 % من متوسط الخمس سنوات السابقة.

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وتكمن المشكلة في مجموعة من العوامل المعقدة بما فى ذلك نقص المياه غير المسبوق الذى شهدته اسكتلندا فى الصيف الماضى.

وأبدى آلان ويلز، الرئيس التنفيذي لإدارة مصايد الأسماك في اسكتلندا، القلق من أن سمك السلمون البرى باسكتلندا فى أزمة، ودعا إلى الحفاظ على النوع كأولوية وطنية، وقال إن بعض التدخلات ساعدت بالفعل لكنه حث على اتخاذ مزيد من الإجراءات.