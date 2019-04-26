شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك يوفر وظيفة مدى الحياة لمستخدم مجهول بموقع Reddit والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض إيلون موسك رئيس شركة تسلا التنفيذى وSpace X، على مالكى حساب بموقع Reddit فرصة وظيفة لا تصدق فى تسلا، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.
ووفقا لما ذكره موقع "مترو"، فإن هؤلاء الأشخاص الذين يملكون هذا الحساب وينشرون عليه تحاليل تكنولوجية، لم يكتفوا فقط بقول لا، ولكن أيضا قاموا بنشر مجموعة من الأسئلة الموجهة لأيلون، والتي ربما ليست الطريقة الأكثر منطقية فى التعامل مع الأمر.
وقدم أيلون عرضه المذهل بعد أن اكتشف تحليلًا فنيًا طويلًا نُشر على Reddit من قِبل شخص يحمل اسم المستخدم GreenTheOnly ، والذي فحص بدقة مجموعة ذاتية القيادة من تسلا 'Hardwear 3' لتركيبها في سيارات S و X النموذجية القادمة.
والغريب أنه بدلا من مجرد قبول عرض المقابلة بتسلا أو رفضه بهدوء، قرر GreenTheOnly الرد علنًا وتوجه إلى تويتر، لسؤال موسك عن ظروف العمل "ما هي سياسة "العمل من المنزل"؟ وهل تم تسريح العمال من الآن؟ وقال آخر، لقد رأيت.. شكرا، لقد تعاملت مع شركة تسلا بالفعل في الماضي.
وأجاب GreenTheOnly" على أحد المعلقين "أنني أكره حقًا الاستغناء عني، ولا أريد الانتقال إلى أي مكان وسمعت أن تسلا لديها سياسة أنه يجب أن تنتقل إلى موقع تسلا"
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