تكنولوجيا: أبل تستدعى بعض مقابس شواحنها خوفا على سلامة مستخدميها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل، أن بعض المقابس الخاصة بها قد تسبب صدمة كهربائى لأصحابها، لذا قررت سحب بعض محولات القوابس بعد التأكد من أنها تشكل خطراً على السلامة، بالإضافة إلى سهولة كسرها.
ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تم استخدام المقابس ثلاثية الجوانب بشكل أساسى فى المملكة المتحدة وهونج كونج وسنغافورة، وتم بيعها مع أجهزة كمبيوتر Mac والأجهزة المحمولة بين عامى 2003 و 2010.
وقالت الشركة فى منشور بالمدونة: "نظرًا لأن سلامة العملاء تمثل أولوية قصوى، فإن أبل تطلب من العملاء التوقف عن استخدام المحولات المتأثرة".
وأوضحت أبل أنها كانت على علم بست حوادث فى جميع أنحاء العالم متعلقة بهذه المقابس، لكن هذا الاستدعاء لم يؤثر على محولاتها القائمة على منافذ USB، كما أكدت أنها ستستبدل المقابس المتأثرة بأخرى جديدة.
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