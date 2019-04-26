شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير سابق بجوجل: شركات التكنولوجيا تنشىء جيل من الغاضبين ومدمنى الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير منتج سابق فى جوجل، إن شركات التكنولوجيا الضخمة التى تهيمن على العالم، مثل Facebook و Google و Twitter ، تعمل على "خفض مستوى الإنسانية".

وأوضح تريستان هاريس، أن التطبيقات تتسبب عن غير قصد فى تنشئة جيل من الأشخاص الذين يستمر انتباههم إلى فترات قصيرة، ويتفوهون بالكلام الغاضب، ومدمنين لهواتفهم الذكية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يحث "هاريس" الناس على استخدام الأجهزة بحذر، وعدم التخلى عن استخدامها بالكامل، كما يضغط من أجل وضع تدابير وقائية للحد من وصول شركات التكنولوجيا.



تريستان هاريس

وقال هاريس على خشبة المسرح خلال حدث فى سان فرانسيسكو: "هذا خطير حقا، ونحن لا نخدع، إذ تتولى التكنولوجيا كتابة التاريخ فى الوقت الحالى".

وأشار هاريس أن العديد من مشكلات المجتمع الصعبة، بما فى ذلك الصحة العقلية والهوس بالآراء، تتفاقم بسبب اتساع نطاق التكنولوجيا.

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وتابع: القدرة على التمرير عبر المحتوى إلى ما لا نهاية، وميزات التشغيل التلقائى لمنصات الفيديو مثل Facebook و YouTube، تجعل من الصعب على الأشخاص ترك أجهزتهم.