شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 منهم ماتوا فى شهر.. تغير المناخ يقتل الحيتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرفت الأمواج سبع حيتان رمادية ميتة أثناء هجرتها السنوية إلى ألاسكا على ساحل سان فرانسيسكو فى الأسابيع الستة الماضية، وأرجع الخبراء ذلك إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات على طول ساحل كاليفورنيا، قد يقتل الكائنات التي تتغذى عليها الحيتان، مما يؤثر عليهم بالسلب فيموتون جوعا.



حوت

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر الباحثون من أن الثدييات تقترب من الشاطئ بحثًا عن الأطعمة فتصطدم مع السفن، وكشف تشريح الجثث في الحيتان، أن أربعة منهم لديهم بطون فارغة ومن المحتمل أن يكونوا قد ماتوا من الجوع وأن الثلاثة الباقين كانوا فى صحة جيدة، ولكنهم أصيبوا بالقوارب.

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حوت

وتبدأ رحلة الحيتان الرمادية إلى القطب الشمالى فى فصل الشتاء، وعادةً ما يتم رصد الحيتان وهي تسافر عبر كاليفورنيا اعتبارًا من ديسمبر، وأول القتلى الذين تم إيجادهم على الشاطئ كان حوت في أوائل مارس، حيث شوهدت حوت أنثى طولها 23 قدمًا تطفو بين تيبورون وجزيرة آنجيل.



الحوت



وقال خبراء في البحرية فى ذلك الوقت، إنهم وجدوا نقصًا في دهون الجسم، وكانت معدتها فارغة، ومن المحتمل أنه بعد عدم التغذية هذا الشتاء، لم يكن لديها احتياطيات كافية للبقاء على قيد الحياة في رحلتها شمالًا، وتوالت الجثث على شواطىء سان فرانسيسكو خلال هذه الفترة البسيطة من الوقت.