سعر Realme 3 Pro مع مواصفاته ومميزاته

سعر Realme 3 Pro منافس للغاية فهو أحدث ما أصدرت شركة Realme في الأسواق العالمية، لم يصل بعد الهاتف إلى الأسواق المصرية، بل بالكاد وصل إلينا الـ Realme 3 منذ أيام قليلة بمواصفات مميزة ومنافسة لفئة الهواتف ما بين المتوسطة للمنخفضة .

في الحقيقة فإن هاتف Realme 3 Pro يقدم مجموعة كبيرة من المواصفات التقنية والمميزات التي من الصعب عليك أن تعتقد بأنها ستصدر في هاتف فئة متوسطة وبسعر لا يتجاوز الـ 200 دولار لأقل نسخة فيه، هو بالطبع منافس قوي للغاية إن صدر في مصر ومن المؤكد إن تم تسعيره بشكل جيد فإنه سيتمكن من السيطرة على الفئة المتوسطة بأكملها .

مواصفات Realme 3 Pro :

شاشة بحجم 6.3 بوصة محمية بطبقة Gorilla Glass 5 ومن نوع IPS LCD .

كاميرا خلفية بمستشعر بحجم 16ميجابكسل للمستشعر الاساسي وفتحة عدسة 1.7 ومستشعر 5 ميجابكسل للبعد البؤري

كاميرا امامية بمستشعر 25 ميجابكسل وفتحة عدسة 2.0

معالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية

نسختين من الذواكر إما 4GB أو 6GB

مساحة تخزينية تصل إلى 128 جيجابايت مع وجود فتحة للذاكرة الخارجية.

نظام تشغيل أندرويد 9.0

بطارية بحجم 4045 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 20W

مستشعر بصمة في خلف الجهاز .

مميزات Realme 3 Pro :

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ألوان مميزة في الإصدارات المختلفة تجعل منه هاتفاً مميزاً للغاية

أداء بطارية بعمر ممتاز للغاية تجعله واحداً من افضل الهواتف في أداء البطارية

شاشة جيدة في مقابل الأموال التي تدفعها

أداء مميز للغاية مع المعالج المركزي والمعالج الرسومي

أداء مميز للغاية في الكاميرا مع الإضاءة الجيدة والسيئة .

عيوب الـ Realme 3 Pro :

منفذ Micro USB قديم وإنتهى زمنه

تثبيت الفيديو ضعيف

الحكم النهائي :

يحقق هذا الهاتف بجدارة معادلة الأداء مقابل السعر فإنك سوف تحصل على أداء مميز للغاية في مقابل السعر الذي ستدفعه في الهاتف، ربما كانت اضعف نقطة فيه هي شاشته التي تقدم أداءاً متوسطاً في أفضل الأحوال ولكنها حتى مع هذا الأداء المتوسط فإنها تعتبر جيدة وتقدم ما تدفعه في الهاتف، كما أن الهاتف لا يقدم أي تضحيات أخرى بإسثتناء الشاشة حتى أن العيوب الوحيدة التي وجدت فيه يمكن حلها مع تحديث بسيط من الشركة لإضافة تثبيت الفيديو .

سعر Realme 3 Pro :

حتى الآن أعلن عن تواجد الهاتف في الأسواق الهندية فقط بسعر 14000 روبية وهذا ما يقارب 200$ تقريباً، نأمل أن نسمع عن صدوره قريباً في مصر .