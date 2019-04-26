شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تتراجع عن قرار حجب تطبيق TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت محكمة هندية الحكومة الفدرالية بحظر تحميلتطبيق TikTok فى وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن التطبيق يشجع على استخدام المواد الإباحية ويمكن أن يعرض الأطفال للخطر، وبناءً على تعليمات لاحقة من وزارة تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية، قامت أبل وجوجل الأسبوع الماضى بإزالة TikTok من متاجر التطبيقات الهندية.

ووفقا لموقع "رويترز"، بعد أيام قليلة تراجعت المحكمة عن قرارها، وقال مسئول حكومى كبير إن وزارة تكنولوجيا المعلومات، بمجرد أن تتلقى أمر المحكمة، ستطلب من أبل وجوجل السماح لتطبيق TikTok بالعودة على منصاتهم.

وقال متحدث باسم TikTok إن الشركة رحبت بقرار المحكمة، وقال: "نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لمواصلة خدمة مستخدمينا بشكل أفضل".

جدير بالذكر يتيح TikTok للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها بتأثيرات خاصة، وهو أحد التطبيقات الأكثر شعبية فى العالم، إذ تم تنزيله من قبل ما يقرب من 300 مليون مستخدم حتى الآن فى الهند، من بين أكثر من مليار عملية تنزيل على مستوى العالم، وفقًا لشركة التحليلات Sensor Tower.