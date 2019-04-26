شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر زحل يعانى من دوامة قطبية تستمر 22 عاما.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى قمر كوكب زحل "تيتان" من عواصف دوامة قطبية تستمر لمدة تصل إلى 22 عامًا، أي ثلاثة أرباع عام على هذا القمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الدوامة القطبية هي منطقة ذات ضغط منخفض تقع أعلى القطبين وتتسبب في انخفاض درجات الحرارة إلى حد بعيد عن المعتاد.

وتعد متوسط درجات الحرارة أثناء النهار على تيتان متوسط -292 درجة فهرنهايت (-180 درجة مئوية)، وتكون السحب وفيرة بالميثان السائل، ويصبح أكثر برودة عندما تكون في وسط دوامة القطبية لفترات طويلة.

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تيتان

اكتشفت مهمة كاسيني ظاهرة المناخ على تيتان، ووجدت حدوثها في كلا القطبين ويمكن أن تستمر حتى التغيير الصيفي للقمر، يستمر عام تيتان لمدة 30 عامًا تقريبًا ويمكن لدوامة قطبية أن تسيطر على القمر في معظم هذا الوقت.

كما شوهدت درجات الحرارة الأكثر برودة وتركيزات الغازات الشديدة في القطب الجنوبي لتيتان خلال أوائل الشتاء وتشكيل دوامة، ووجدت دراسة حديثة أخرى مستندة إلى بيانات كاسيني أن أمطار الميثان يمكن أن تخلق بحيرات بطول 330 قدم (100 متر) في المنطقة القطبية الشمالية.

فيما وجد الباحثون أن النظام الهيدرولوجي على تيتان متنوع مثل دورة المياه على الأرض، حيث تدوم بعض البحيرات آلاف السنين وبعضها الآخر مجرد مواسم.