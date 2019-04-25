شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمازون وفيس بوك بقائمة أماكن العمل الأكثر خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجراها المجلس الوطنى للسلامة والصحة المهنية (COSH) أن Amazon و Facebook من أكثر الأماكن خطورة للعمل بها، إذ تتصدر أمازون القائمة المكان الأكثر خطورة للعمل فى أمريكا للعام الثانى على التولى.

ووفقا لموقع Gizmodo الأمريكى، تدرج الشركات فى القائمة لأسباب مختلفة مثل الإصابات التى يتعرض لها الموظفون والمضايقات والوفيات أثناء العمل، ولكن فى خطوة مفاجئة، اختارت COSH أيضًا تضمين Facebook ، وكذلك Cognizant و Accenture وشركتين أخريين تقومان بتوريد العمالة لشبكة التواصل الاجتماعى.

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وقالت مارسى جولدشتاين-جيلب ، مديرة COSH : "إن هذه الوكالات مسئولة بشكل مشترك مع فيس بوك عن تعريض منسقى المحتوى لمحتوى مقلق، مما أدى إلى إصابة بعض العمال باضطراب ما بعد الصدمة".