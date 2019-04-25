تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يطلق برنامج صوتى وفيسبوك يعلن زيادة مستخدميه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة والمؤثرة، التى نالت اهتمام مواقع الصحف العالمية على مدار اليوم، ومن أبرزها إعلان فيس بوك عن زيادة عدد مستخدميها، وارتفاع مستخدمى ميزة القصص على ماسنجر، لذا نستعرض فيما يلى أهم وأبرز هذه الأخبار مارك زوكربيرج يطلق برنامج صوتى للحديث عن التأثير الاجتماعى للتكنولوجيا مارك زوكربيرج: 500 مليون مستخدم يوميا لميزة القصص stories على ماسنجر إذا كنت تنشر صورك على الإنترنت.. فأنت فأر تجارب.. اعرف السبب Advertisements الصين تعلن عن خططها لبناء قاعدة فضائية بالجانب المظلم من القمر كم شخصا يستخدم فيس بوك يوميا حول العالم؟ اعرف الإجابة العثور على فطريات سامة تسبب فقدان الذاكرة والإسهال عائمة فى الفضاء احذر.. موظفو أمازون يستمعون لتسجيلاتك على أليكسا ويعرفون عنوانك

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