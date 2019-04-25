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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يطلق برنامج صوتى وفيسبوك يعلن زيادة مستخدميه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة والمؤثرة، التى نالت اهتمام مواقع الصحف العالمية على مدار اليوم، ومن أبرزها إعلان فيس بوك عن زيادة عدد مستخدميها، وارتفاع مستخدمى ميزة القصص على ماسنجر، لذا نستعرض فيما يلى أهم وأبرز هذه الأخبار

مارك زوكربيرج يطلق برنامج صوتى للحديث عن التأثير الاجتماعى للتكنولوجيا

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مارك زوكربيرج: 500 مليون مستخدم يوميا لميزة القصص stories على ماسنجر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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