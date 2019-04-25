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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يطلق برنامج صوتى وفيسبوك يعلن زيادة مستخدميه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة والمؤثرة، التى نالت اهتمام مواقع الصحف العالمية على مدار اليوم، ومن أبرزها إعلان فيس بوك عن زيادة عدد مستخدميها، وارتفاع مستخدمى ميزة القصص على ماسنجر، لذا نستعرض فيما يلى أهم وأبرز هذه الأخبار
مارك زوكربيرج يطلق برنامج صوتى للحديث عن التأثير الاجتماعى للتكنولوجيا
مارك زوكربيرج: 500 مليون مستخدم يوميا لميزة القصص stories على ماسنجر
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