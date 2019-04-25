كاسبرسكي لاب تدعو إلى تقديم أوراق بحثية لمؤتمر الأمن الإلكتروني الصناعي

دبي - الخليج 365 :

وجّهت كاسبرسكي لاب الدعوة إلى خبراء الأمن الإلكتروني الصناعي في العالم لتقديم أوراق عمل بحثية لعرضها على منبر مؤتمر الأمن الإلكتروني الصناعي، المرر انعقاده في سبتمبر 2019. وسيكون بإمكان لخبراء الأمن الإلكتروني الصناعي من جميع أنحاء العالم تقديم نتائج أبحاثهم بشأن أمن التقنيات التشغيلية إلى القائمين على المؤتمر، ليحظوا بفرصة عرضها أمام المندوبين المشاركين فيه.

وتمثّل الحماية الإلكترونية لأنظمة التشغيل الصناعية شاغلاً مهماً للشركات والمؤسسات بجميع أنحاء العالم، وقد وجد تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات (77%) ترجّح إمكانية أن تُستهدف شبكات الرقابة الصناعية التابعة لها بهجوم إلكتروني. ويُعد "مؤتمر كاسبرسكي للأمن الإلكتروني الصناعي" منبراً لمناقشة أحدث توجهات الأمن الإلكتروني ومشهد التهديدات، بهدف مساعدة المسؤولين عن شبكات الرقابة الصناعية وخبراء الأمن في العالم على إيجاد أفضل الطرق للتعامل مع هذا الشاغل المثير للقلق.

ومن المقرّر أن ينعقد المؤتمر في الفترة بين 18 و20 سبتمبر في مدينة سوتشي بروسيا، حيث سيجتمع تحت مظلته المئات من المختصين والخبراء في أمن التقنيات التشغيلية ومسؤولي الأمن الإلكتروني ومهندسي أنظمة الرقابة والتحكم الصناعية والمهنيين المختصين بالبنية التحتية الحيوية، فضلاً عن محللين ومندوبين من وسائل الإعلام. ودعت كاسبرسكي لاب خبراء القطاع إلى المشاركة في هذا الحدث المهم وتقديم أبحاثهم الأمنية حول التقنيات التشغيلية، أو حالات الاستجابة للحوادث، أو الأساليب المبتكرة الخاصة لمواجهة مخاطر الإنترنت المتربصة بالقطاعات الصناعية.

هذا ويستمر قبول الأوراق البحثية حتى الأول من يونيو المقبل، علماً بأن استمارة الطلب متاحة على موقع المؤتمر على الويب. وسوف تتم تغطية نفقات الرحلة إلى المؤتمر لمن يقع عليهم اختيار اللجنة المنظمة لعرض أوراقهم أمام المؤتمر.

وكان مؤتمر كاسبرسكي للأمن الإلكتروني الصناعي في دورته للعام الماضي 2018 جمع 250 مشاركاً من 20 بلداً، بجانب 40 متحدثاً بينهم خبراء معروفون في القطاعات الصناعية وقادة كيانات صناعية بارزة، مثل مارتي إدواردز من "الجمعية العالمية للأتمتة"، وإدوارد مارسال من "كينيكسيس"، وباتريك ميلر من "آرتشر العالمية"، وميغيل غارسيا-ميننديز من iTTi. يمكن زيارة صفحة الدورة الماضية من المؤتمر لمعرفة المزيد حول ما دار فيها.