تكنولوجيا: Honor تعلن رسمياً عن هاتف Honor 8S الذي ينطلق بسعر 130 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Honor التجارية التابعة لشركة هواوي عن أحدث إصدار من هواتفها منخفضة التكلفة Honor 8S الذي ينطلق بشاشة LCD بحجم 5.71 إنش مع سعر 130 دولار.

يأتي هاتف Honor 8S بتصميم مزدوج من البلاستيك المنقوش، كما يتميز بشاشة LCD بحجم 5.71 إنش تضم نتوء water drop مع كاميرة سيلفي 5 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 وتقنية التركيز PDAF مع فلاش LCD.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Helio A22، كما يأتي Honor 8S بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3020 mAh مع منفذ microUSB للشحن، مع مدخل 3.5 مم للسماعات، كما يضم الهاتف راديو FM.

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هاتف Honor 8S يضم واجهة EMUI 9 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، ومن المقرر أن يتوفر في السوق الروسي في البداية خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتوفر باللون الأزرق، والأسود إلى جانب اللون الذهبي بسعر 130 دولار.

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