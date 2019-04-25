يمكنك الآن طرح أسئلة متعددة الخيارات في القصص على إنستاجرام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت إنستاجرام بإطلاق ملصق الإستقصاء Poll في شهر أكتوبر من العام 2017، وهو الملصق الذي يسمح لك بطرح الأسئلة على متابعيك من خلال القصص، والآن، أعلنت شبكة إنستاجرام عن ملصق جديد يسمح لك بإختبار متابعيك.

تتيح لك إنستاجرام إستخدام الملصق الجديد Quiz والذي يتيح لك طرح أسئلة متعددة الخيارات في القصص، وعلى عكس ملصق الإستقصاء Polls، فبإمكانك إضافة ما يصل إلى أربعة خيارات كإجابات على السؤال. ولطرح سؤال متعدد الخيارات، فكل ما عليك القيام به هو إنشاء قصة، وإضافة الملصق Quiz من درج الملصقات، وكتابة السؤال والأجوبة. بعد ذلك، حدد الإجابة الصحيحة من الخيارات المتاحة وشارك القصة. عندما يختار متابعيك خيارًا، سيتم إعلامهم إذا كان إختيارهم صحيحًا أم لا.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن ملصق الإختبار Quiz متوفر الآن لمستخدمي إنستاجرام على منصتي الأندرويد و iOS.