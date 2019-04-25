بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ستجعل حواسيب الألعاب المحمولة أرخص

فاطمة أيت طالب - دبي - كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كانت شركة Nvidia تخطط لجلب بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti من دون تقنية Ray-Tracing إلى الحواسيب المحمولة. الشركة لديها كل النية للقيام بذلك، وهذا بالفعل ما أكدته الآن. وكشفت شركة Nvidia عن بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti و Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q مشيرة إلى أنها توفر أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنة مع الجيل السابق من الحواسيب المحمولة التي تستخدم بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1060، وأداء أفضل بنحو أربع مرات مقارنة مع الحواسيب المحمولة التي تستخدم بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 960M.

ستبدأ أسعار حواسيب الألعاب المحمولة المزودة ببطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650 من 799 دولار أمريكي، وبالتالي هذا سيجعل حواسيب الألعاب المحمولة في متناول المزيد من العملاء، وخصوصًا أولئك الذين لا يرغبون في إنفاق بضعة آلاف من الدولارات على حاسوب محمول.

وعندما يتعلق الأمر بالأداء، فسوف تكون هناك زيادة بنسبة 20 في المئة تقريبًا على الألعاب القديمة مثل Fallout 4 وزيادة تصل إلى 50 في المئة في الألعاب الأحدث مثل Battlefield V. وأوضحت شركة Nvidia بأن الأداء سيكون مقنعًا جدًا للعملاء الذين سيقومون بالترقية من الحواسيب المحمولة التي يبلغ عمرها ثلاثة أو أربع سنوات، فهم سيشهدون تحسنًا بنسبة تصل إلى 400 في المئة في معدلات الإطارات مقارنة مع الحواسيب المحمولة المزودة ببطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 960M.

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سيكون هناك حوالي 40 تصميم للحواسيب المحمولة بحلول الوقت الذي سيتم فيه إطلاق بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti و Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. وستكون هذه الحواسيب المحمولة متاحة للشراء إبتداء من 23 أبريل بسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي. ومن الواضح أن الأسعار سترتفع في الطرازات الراقية المزودة بأحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق.