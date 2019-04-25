Netflix ستبدأ قريبًا بإختبار عرض قائمة لأفضل 10 عروض على منصتها

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Netflix مؤخرًا أنها ستختبر عرض قائمة لأفضل 10 أفلامها وعروضها على منصتها في المملكة المتحدة. ستمكن هذه القائمة المستخدمين من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تحقق أفضل أداء على خدمة Netflix. وسيتم تحديث هذه القائمة أسبوعيًا مع حصول كل فئة على قائمتها الخاصة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Netflix، السيد Reed Hastings في خطاب موجه إلى مستثمري الشركة بالقول : ” بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة ما يشاهده الآخرون، فإن هذا قد يجعل إختيار العروض والأفلام أسهل “. وأضاف : ” بعد بضعة أشهر سنقرر ما إذا كنا سننهي الإختبار أو نوسعه “.

ستقوم شركة Netflix بإختبار هذه الميزة الجديدة مع عملائها في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الربع. إذا أثبت الإختبار نجاحه في ذلك السوق، فقد تقرر الشركة طرح هذه القائمة في الأسواق الأخرى حيث تم إطلاق الخدمة. هذا تغيير بسيط ولكنه مهم بالنسبة لشركة Netflix.

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ذلك لأن الشركة كانت منذ فترة طويلة تحمي الإحصائيات والبيانات المتعلقة بمشاهديها ولا تشارك الأرقام التي تحصدها العروض الخاصة بها. وعلى الرغم من أن هذه القائمة لن تكشف عدد الأشخاص الذين شاهدوا الموسم الماضي من مسلسل The Crown على سبيل المثال، إلا أنها ستمنحنا على الأقل فكرة عن العروض الأكثر تداولاً على منصة بث الأفلام الأكثر شعبية في العالم.