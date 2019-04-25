شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف جديد يجعل الشخص غير مرئى لأجهزة المراقبة الذكية.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجموعة من الباحثين، أن أنظمة المراقبة القوية والذكاء الاصطناعى قادرة على تتبع كل خطوة لديك، إلا فى حالة معينة قد تصبح غير مرئى بالنسبة لها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهر مهندسون من إحدى الجامعات في بلجيكا، كيف تمكن للأشخاص الذين يضعون ورقة بها بقع ملونة مصممة خصيصًا، من التهرب من خوارزمية تحديد هوية البشر.

وتوصل الباحثون إلى إن الأنماط المطبوعة على الورق، والتى تجعل الأشخاص غير مرئيين، يمكن استخدامها لتصميم أنواع الملابس لتحقيق نفس النتائج، كما أن الأنماط التى تم التوصل إليها لا تستطع أن تخفى البشر إلا على نوع واحد من الخوارزمية.

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ويمكن استخدام أنماط مثل تلك التي أظهرها الباحثون فى عدد من الأغراض، ولكن للأسف قد تكون بعضها ليس للخير، فيمكن أن يصل لها اللصوص أو المجرمين لتجنب الكشف من خلال الكاميرات المصممة للتعرف على أى دخيل بالمتاجر أو حتى لإبلاغ السلطات.

كما أثبتت الأنماط فعاليتها فى خداع الأنظمة غير المرتبطة بالمراقبة كتلك المستخدمة فى السيارات ذاتية القيادة، كما اقترح بعض الباحثين أيضًا تسريحات شعر متنوعة وماكياج يجعل من الصعب على الخوارزميات قراءة وجه المرء.