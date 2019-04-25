شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على فطريات سامة تسبب فقدان الذاكرة والإسهال عائمة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أمر غريب جدا من نوعه، تم العثور فى الفضاء على المواد الكيميائية السامة التى تصنعها الفطريات، وتشكل تهديدا خطيرا على صحة للإنسان على الأرض، ولكن العلماء لا يعرفون مدى خطورة وجودها فى المدار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يتم إنتاج السموم الفطرية من قبل العديد من الفطريات من مصادر مختلفة، بما فى ذلك البذور والأرز وتتسبب فى مجموعة من القضايا الصحية، فيمكن أن تؤدى إلى أعراض فقدان الذاكرة والقيء والغثيان، فى حين أن الآثار طويلة الأجل تشمل نقص المناعة وحتى السرطان.

كما عثر على بعض الفطريات القادرة على إنتاج المواد الكيميائية السامة فى محطة الفضاء الدولية، ولكن لا تزال مخاطر السموم الفطرية خلال رحلة الفضاء الطويلة المدى لغزًا، على الرغم من التحقيقات المكثفة في المخاطر التى تشكلها بعض الميكروبات الأخرى على رواد الفضاء مثل المكورات العنقودية الذهبية.

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وتغطى الكائنات الدقيقة التى تشكل خطراً على صحة الإنسان جميع الأسطح على كوكبنا تقريبًا، وتم نقلها إلى الفضاء عبر البشر على متن العديد من الصواريخ.

وكانت قد وجدت دراسة نشرت مؤخرًا، أن محطة الفضاء الدولية تعج بالبكتيريا والفطريات التى يمكن أن تسبب الأمراض، وهو الأمر الذى يثير المخاوف حول صحة رواد الفضاء.