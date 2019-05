كيف تعرف نوع معالج الهاتف ( ARM . ARM64 أو x86)

كيف يمكنك أن تعرف نوع معالج هاتفك ؟ هذا سؤال حيرني كثيراً وجعلني لأوقات كثيرة أبحث على الإنترنت من خلال إسم الهاتف وإصداره دون ان أجد طريقة طريقة أستخدمها مع هاتفي بحد ذاته.

قد يسأل أحدهم مالذي تحتاجه من معرفة نوع معالجك ؟ هناك الكثير من الفوائد ولكن أهمها لتتمكن من تحميل برامج Xposed التي توفر خواص ومميزات جديدة للأندرويد ولأنك قد تقابل برنامج ما لا يعمل بشكل جيد مع نوع معالجك الخاص لذا من الأفضل أن تعرف نوع المعالج الموجود في الهاتف لتتمكن من تحميل البرامج التي تعمل معه بشكل جيد وكفاءة .

أنواع معالج الهاتف :

هناك ثلاثة أنواع رئيسية لمعالجات الهواتف وهي :

ARM وهو أكثر نوع إستخدام من المعالج وموجه بشكل أساسي لتوفير إستهلاك الطاقة

ARM64 وهو تطور لمعالجات ARM يضيف إمكانيات أقوى للمعالج لتساعده في العمليات الحسابية المعقدة وبالتالي زيادة سرعة الهاتف بشكل عام .

x86 وهو أقوى نوع من المعالجات ولكن يستهلك البطارية بشكل كبير ولذلك فهو الأقل إنتشاراً .

طريقة معرفة نوع معالج الهاتف :

في البداية يجب عليك أن تقوم بتحميل برنامج Droid Hardware Info وهو أفضل وأسهل طريقة لمعرفة نوع المعالج الخاص بك وهو يعطيك أيضاً قراءة عامة عن جهازك وحالته والمواصفات الموجودة فيه .

البرنامج مجاني ويمكنك تحميله مجاناً من متجر جوجل من خلال هذا الرابط .

Advertisements

الآن كل ما عليك فعله ببساطة هو فتح البرنامج لتجد أمامك كل المعلومات الموجودة عن الجهاز، ببساطة كل ما عليك فعله الآن هو التوجه إلى اللسان الذي يحمل إسم System .

ستجد في هذا الشاشة كل البيانات الموجودة والمتاحة عن معالج الهاتف وستجد المعمارية المستخدمة فيها تحت إسم CPU Architecture وللتأكيد ستجدها أيضاً تحت إسم Instruction Sets .

الآن لترجمة هذه المعلومة الموجودة أمامك كل ما عليك فعله هو قراءة هذه المعلومة باللغة العادية أو معرفة النوع مثل الأنواع المشهورة .

ستجد ان المعالجات من نوعية ARM تأتي تحت إسم ARMv7 or armeabi

والمعالجات من نوعية ARM64 تأتي تحت إسم AArch64 or arm64

والمعالجات من نوعية X86 تأتي تحت إسم x86 or x86abi

الآن بعد أن عرفت الطريقة ماهو نوع معالج هاتفك ؟ وهل تجد له البرامج وأوضاع Xposed بسهولة ؟!