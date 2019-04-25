إحصل على كاميرا جوجل Pixel Camera على أي هاتف أندرويد

كاميرا جوجل Pixel Camera كما ندعوها واحدة من أفضل برامج معالجة الكاميرا على الإطلاق الموجودة في الساحة في الفترة الحالية وتتفوق في الكثير من المناسبات والأوضاع على الكثير من الهواتف الأخرى الموجودة على الساحة، لفترة طويلة ظلت هذه الكاميرا القوية حصرية لهواتف جوجل بيكسل ولكن الآن أصبح من الممكن تحميلها على أي هاتف أندرويد .

فوائد كاميرا جوجل Pixel Camera :

الكاميرا ببساطة عبارة عن برنامج APK يمكنك تحميله على أي هاتف أندرويد تمتلكه – ويدعم هذا الأمر بالتأكيد – لتحصل على أفضل نتائج ممكنة من كاميرا هاتفك مهما كان نوعها ومهما كانت قوتها، بالطبع لن تحصل على القوة الكاملة للكاميرا أو نفس الأداء الموجود على هاتف جوجل بيكسل ولكن ستحصل على أداء مقارب له للغاية .

متطلبات تشغيل هذا البرنامج سهل للغاية في البداية يجب أن تمتلك هاتف أندرويد يعمل بنظام Android 7.0 أو أعلى منه ويمكنك تحميل برامج Sideloaded من خلاله.

الكاميرا تأتي من تطوير فريق XDA لذا فإنها تأتي جيدة وتعمل بشكل جيد ومضمونة ولن تسبب اي مشاكل لهاتف .

خطوات تحميل كاميرا جوجل Pixel Camera :

في البداية يجب عليك أن تقوم بتحميل البرنامج APK الخاص بالكاميرا على الهاتف الخاص بك وهذا بالطبع بعد أن تجد النسخة المناسبة من البرنامج لهاتفك ويمكنك البحث عن هذه النسخ من هنا.

فورما تجد النسخة المناسبة لهاتفك قم بتحيمل الملف وتثبيته بشكل بسيط كأنك تقوم بتثبيت اي برنامج APK آخر .

قد تحتاج بعض الهواتف إلى تعديل خاص وتحميل ملف Configuration خاص لتعمل الكاميرا بكفاءة على جهازك وهذا هو الحال مع Galaxy S10 كمثال لذا إبحث عن طريقة خاصة به .

الآن يمكنك تجربة الكاميرا والغستمتاع بجربة اداء ممتازة مع كاميرا هاتفك وستشعر بانك حصلت على هاتف بكاميرا جديدة .

مميزات كاميرا جوجل Pixel Camera :

Advertisements

هناك الكثير من المميزات التي تقدمها كاميرا جوجل وإمكانيات مختلفة وجددية على هاتفك، فستلاحظ تحسن ملحوظ مع التصوير الليلي للكاميرا من خلال الـ Night Sight، ستجد أنك تحصل على صور افضل بكثير مع كاميرا جوجل وصور أوضح بكثير مع الكاميرا .

هناك أيضاً وضع الـ HDR المميز والذي يعطيك فرقاً واضحاً في الألوان وتباين أفضل بكثير مع ألوان الغامقة والفاتحة لتعطي صورك مظهراً أكثر حيوية .

يمكنك التعرف على كامل مميزات كاميرا جوجل من هنا :

5 مميزات تجعل كاميرا جوجل Pixel أفضل كاميرا هواتف