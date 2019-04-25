تكنولوجيا: مايكروسوفت تحقق نمو في إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 22 %

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير مايكروسوفت المالي للربع السابق عن نمو جديد في إيرادات الشركة من الخدمات السحابية التي سجلت إرتفاع بنسبة 22% بقيمة 9.2 مليار دولار.
في الوقت الذي تحقق فيه مايكروسوفت أرباح ثابتة من الخدمات الإنتاجية وخدمات أجهزة الحاسب، تحقق الشركة نمو سريع في إيرادات الخدمات السحابية التي قفزت بنسبة 22%، حيث تشير التوقعات إلى أن إيرادات Azure هي السبب الرئيسي للنمو السريع في الخدمات السحابية حيث حققت Azure نمو في الإيرادات بنسبة 73%.
من جانب أخر حققت مايكروسوفت نمو بنسبة 8% في خدمات أجهزة الحاسب، أي بقيمة 10.7 مليار دولار، حيث تشمل هذه النسبة إيرادات قسم Surface التي ارتفعت بنسبة 21%.
بينما ارتفعت الخدمات الإنتاجية التي تشمل كلاً من Office، وLinkedIn بنسبة 14% أو بقيمة 10.2 مليار دولار، أيضاً ارتفع إجمالي إيرادات مايكروسوفت بنسبة 14%، كما ارتفعت الأرباح بنسبة 19% وقيمة 8.8 مليار دولار.
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