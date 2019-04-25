تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط Nintendo لإطلاق وحدة Switch منخفضة التكلفة في يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات جديدة عبر بلومبرج تؤكد على خطط Nintendo لإطلاق وحدة Switch منخفضة التكلفة قريباً، كما أشارت التسريبات إلى أن Nintendo ستقدم الإصدار الجديد بعد إنتهاء فعاليات E3 في نهاية شهر يونيو.
رفضت شركة Nintendo خلال الفترة الماضية التأكيد على أي خطط قادمة لإطلاق إصدار منخفض التكلفة من وحدة الألعاب Switch، إلا أن مصدر جديد أكد لبلومبرج مؤخراً أن الشركة تستعد بالفعل لإطلاق هذا الإصدار في نهاية شهر يونيو.
وتشير التسريبات أن الإصدار الجديد لن يأتي بكافة المميزات والمواصفات التي يتمتع بها الإصدار الأصلي من Switch، أيضاً لم تؤكد Nintendo رسمياً على هذا الإصدار، لكن من المتوقع أن تكشف عن تلميحات حول هذا الإصدار مع الإعلان عن مبيعات الشركة وتقريرها المالي لهذا الربع.
من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار لن يقدم التحديثات المتوقعة لوحدة التحكم في الألعاب Switch، حيث يترقب الكثير من المستخدمين إصدار مميز بجرافيك أعلى مع مميزات جديدة، إلا أن هذا الإصدار يستهدف قطاع أكبر من المستخدمين مع خفض تكلفة وحدة الألعاب، بشكل خاص لعدم تغيير Nintendo التسعير المرتفع لوحدة Switch الأصلية حتى بعد مرور عامين على إطلاقها للمرة الأولي.
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