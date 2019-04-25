الهاتف LG V35 ThinQ يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة LG عن خططها لتحديث أربعة هواتف ذكية رائدة إلى النسخة الأحدث من نظام الأندرويد قبل حلول شهر يونيو المقبل، ولكنها لم تكشف عن تواريخ محددة كما جرت العادة دائمًا.

ومع ذلك، فقد تلقينا للتو معلومات تفيد بأن الهاتف LG V35 ThinQ بدأ اليوم بتلقي تحديث Android 9 Pie في كوريا الجنوبية. هذا يعني أنه لا ينبغي أن تضطر النسخة العالمية من الهاتف LG V35 ThinQ للإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل الحصول على هذا التحديث. والآن، بعدما بدأ الهاتف LG V35 ThinQ بتلقي تحديث Android 9 Pie، فلم يتبقى سوى LG V40 ThinQ و LG V30 ThinQ و LG V30S ThinQ.

كان LG V35 ThinQ بمثابة ترقية للهاتف LG V30، فهو حصل على المعالج Snapdragon 845، وعلى ذاكرة عشوائية أكبر بنسبة 50%. إذا كنت تعيش في بلد آخر غير كوريا الجنوبية وترى الإشعار الخاص بتحديث Android 9 Pie على الهاتف LG V35 ThinQ الخاص بك، فإسمح لنا بمعرفة ذلك في حيز التعليقات أدناه مع ذكر البلد حيث تتواجد.

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وبطبيعة الحال، هذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، وواجهة LG UX الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أننا سنخبركم عندما يتم إصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف LG V35 ThinQ في المزيد من البلدان حول العالم، لذلك لا تقلق إذا لم يصل هذا التحديث إلى جهازك حتى الآن.