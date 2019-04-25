الإعلان رسميا عن الهاتف Vivo Y17 مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بإستخدام الكاميرا الخلفية الثلاثية لأول مرة في الهاتف Vivo NEX Dual Display الذي تم إصداره في شهر ديسمبر من العام الماضي، ولكن قررت شركة Vivo بعد ذلك جلب هذه الكاميرا الثلاثية إلى هواتفها الذكية المتوسطة مع الهاتف Vivo V15 Pro. والآن، قررت الشركة جلب الكاميرا الخلفية الثلاثية إلى سلسلة هواتفها الذكية المتدنية Vivo Y Series مع الهاتف Vivo Y17 الذي أعلنت عنه الشركة للتو في الهند.

الهاتف Vivo Y17 الجديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأولى الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الأساسية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2 كذلك. وبغض النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فالهاتف Vivo Y17 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.





وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo Y17 الجديد يأتي كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35 بتردد 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 18W.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo Y17 متوفر بالفعل للشراء في عدد من المتاجر الهندية باللونين الأزرق الداكن والأرجواني مع العلم بأنه يكلف 17990 روبية هندية، وهو ما يعادل 260 دولار أمريكي.