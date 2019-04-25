شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. موظفو أمازون يستمعون لتسجيلاتك على أليكسا ويعرفون عنوانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت شركة أمازون من قبل أنها بإمكانها الاستماع إلى تسجيلات أليكسا التى تقوم بها، وذلك لمعرفة جودة الخدمة، ولكن الحقيقة أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل كشف تقرير جديد أنه يمكن للموظفين أيضًا الوصول إلى عناوين المستخدمين الرئيسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"البريطانية، فإن فريق أمازون المكلف بمراجعة أوامر مستخدمي أليكسا، يمكنه رؤية إحداثيات خطوط الطول والعرض الخاصة بهم، مما يتيح لهم اكتشاف عناوينهم بسهولة.

كما أن الفريق يتصفح آلاف التسجيلات ويسجلها ويحللها في هذه العملية، وبعد الحصول على بيانات موقع المستخدمين، يمكنهم إدخالها في خدمات تعيين الجهات الخارجية، مثل خرائط Google، لمعرفة عنوان منزلهم.

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ولا يوجد أي دليل على استخدام موظفي أمازون البيانات لتتبع المستخدمين الفرديين، ولكن الاحتمال ذاته يثير مخاوف بشأن منح الشركة لموظفيها وصولاً كبيراً إلى بيانات المستخدمين، فعلى سبيل المثال، إذا حصل موظف يقوم بتدقيق تسجيلات أليكسا للمستخدمين على عنوانهم، فسيكون من الأسهل عليهم تحديد هوية مالك الجهاز.

وكانت قد أشارت أمازون سابقا إلى أن الموظفين غير قادرين على تحديد هوية الشخص أو الحساب وراء التسجيلات، ويتم التعامل مع المعلومات المذكورة بسرية عالية.