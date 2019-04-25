شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم شخصا يستخدم فيس بوك يوميا حول العالم؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نما عدد المستخدمين النشطين لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بنسبة 8 فى المئة على أساس سنوى، ليصل إلى 2.38 مليار فى نهاية الربع الأول من هذا العام.

وقال موقع التواصل الاجتماعى فى بيان: " زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا 8 فى المئة على أساس سنوى، بعد أن بلغ 1.56 مليار فى المتوسط ​​فى مارس 2019، بالإضافة إلى ذلك، نقدر أن أكثر من 2.1 مليار شخص يستخدمون الآن عائلة خدماتناFacebook أو Instagram أو WhatsApp أو Messenger يوميًا فى المتوسط​​، وأن حوالى 2.7 مليار شخص يستخدمون واحدًا على الأقل من هذه التطبيقات كل شهر".

وفى اتصال مع المستثمرين بعد تقرير أرباح الربع الأول للشركة، كشف مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة Facebook ، أن 500 مليون شخص يستخدمون قصص ماسنجر يوميا.