شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم شخصا يستخدم فيس بوك يوميا حول العالم؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نما عدد المستخدمين النشطين لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بنسبة 8 فى المئة على أساس سنوى، ليصل إلى 2.38 مليار فى نهاية الربع الأول من هذا العام.
وقال موقع التواصل الاجتماعى فى بيان: " زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا 8 فى المئة على أساس سنوى، بعد أن بلغ 1.56 مليار فى المتوسط فى مارس 2019، بالإضافة إلى ذلك، نقدر أن أكثر من 2.1 مليار شخص يستخدمون الآن عائلة خدماتناFacebook أو Instagram أو WhatsApp أو Messenger يوميًا فى المتوسط، وأن حوالى 2.7 مليار شخص يستخدمون واحدًا على الأقل من هذه التطبيقات كل شهر".
وفى اتصال مع المستثمرين بعد تقرير أرباح الربع الأول للشركة، كشف مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة Facebook ، أن 500 مليون شخص يستخدمون قصص ماسنجر يوميا.
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