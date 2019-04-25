شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير للأمم المتحدة يكشف عن وجود مليون كائن حى معرض لخطر الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير يعتبر صدمة عن مدى تأثير الإنسان على الطبيعة، أشار تقرير جديد للأمم المتحدة، إلى أن ما يصل إلى مليون نوع من الكائنات الحية معرض لخطر الانقراض بسبب البشر.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، قال روبرت واتسون، رئيس الهيئة المكلفة من الأمم المتحدة بالتقرير، متحدثًا لوكالة فرانس برس: "نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن تغير المناخ وفقدان الطبيعة لهما نفس الأهمية، ليس فقط بالنسبة للبيئة، ولكن لقضايا التنمية والاقتصاد أيضًا".

يحذر التقرير من الزيادة السريعة في المعدل العالمي لانقراض الأنواع" ، مضيفًا أن وتيرة موت الأنواع هي بالفعل عشرات إلى مئات المرات أعلى مما كانت عليه خلال العشرة ملايين عام الماضية".

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ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة ، فإن ما بين 500000 ومليون نوع معرضون الآن لخطر الانقراض، ومن بين الأنشطة التي ساهمت في ذلك تغيير استخدام الأراضي، والصيد من أجل الغذاء، وتغير المناخ والتلوث.

وأضاف واتسون: "هناك أيضًا دافعان غير مباشرين كبيرين لفقدان التنوع البيولوجي هم تغير المناخ، وعدد الأشخاص في العالم وقدرتهم المتنامية على الاستهلاك".

وكشف التقرير أيضًا أن 75٪ من الأسطح الأرضية و 40٪ من البيئة البحرية و 50٪ من المجاري المائية الداخلية تم تغييرها بشدة بسبب البشر.