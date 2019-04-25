ماهو بريد مهمل وطريقة إستخدامه

هل تعرف ماهو بريد مهمل ؟ كنا تحدثنا في مقال سابق عن أحد خدمات البريد الإلكتروني المؤقت التي كنا نستخدمها بشكل شخصي واليوم سنتحدث معكم عن خدمة اخرى نستخدمها أيضاً بشكل دائم وهي خدمة بريد مهمل .

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تأتي أهمية خدمات البريد الإلكتروني المؤقتة في أنها تحمينا من الكثير من الضجة والإزعاج الذي قد يتسبب فيه إستخدام البريد الشخصي الأساسي في الإشتراك في خدمات بريدية إجبارية أو مواقع إجبارية، ففبساطة ستستيقظ من النوم لتجد صندوق البريد الخاص بك مليء بالكثير من الرسائل الإلكترونية التي لا ترغب فيها وستجد الرسائل التي تبحث عنها فعلاً وقد إختفت وسط هذا الطوفان من الرسائل.

ماهو بريد مهمل ؟

خدمة مهمل هي خدمة بريد إلكتروني مؤقت يمكنك إستخدامه والوصول إليه لمدة زمنية تحددها أنت – تأتي الخدمة بشكل إفتراضي ب45 دقيقة يمكنك زيادتها إن كنت ترغب في هذا الأمر – هذا يعني أنك لن تستطيع الوصول إلى الرسائل الخاصة بك ولا صندوق الوارد الخاص بهذا البريد بعد إنقضاء المدة المؤقتة وسيختفي البريد وأي أثر له من على الإنترنت ومن على خوادم الشركة ليصبح شيئاً لم يكن .

يعتمد مهمل على تقديم خدمة ذات خصوصية وأمان عاليين لدرجة إن قام شخص ما بإستخدام نفس إسم البريد الخاص بك فإنه لن يستطيع الوصول إلى رسائلك مهما حاول حيث أن هذه الرسائل تختفي بشكل كامل من على الإنترنت وكأنها لم تكن .

طريقة الحصول على بريد مهمل :

الأمر بسيط للغاية ويمكنك تتبع الخطوات التالية حتى تحصل على بريد مهمل بكل سهولة وتتمكن من إستخدامه .

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في البداية توجه إلى صفحة البريد من خلال هذا الرابط https://www.mohmal.com/

أمامك الآن إختيارين الأول وهو أن تضغط على ” إنشاء بريد عشوائي ” ليقوم الموقع بتوليد بريد إلكتروني عشوائي خاص بك بإسم عشوائي قد لا تستطيع حفظه ولتظهر لك الشاشة التالية :

الإختيار الثاني هو أن تضغط على زر إختيار إسم ونطاق لينقلك إلى الشاشة التالية التي ستدخل فيها إسم إيميلك ومن ثم الإمتداد الذي ترغب البريد أن يحمله مثل هكذا :

ومن ثم تنتقل إلى الخطوة التالية لتأكيد الإمتداد مثل هكذا :

ومن ثم تنتقل إلى واجهة البريد الإلكتروني مثل الصورة الأولى .

أهم مميزات بريد مهمل :

خدمة بريد إلكتروني مؤقت عربية من برمجة عربية بالكامل

سهلة الإستخدام للغاية

تتيح الكثير من الخصوصية والأمان

يتواجد الموقع بأكثر من لغة ومترجمة بشكل جيد

توفر عدد جيد من الحسابات بضغطة زر

تعطيك صلاحية لمدة كافية

رابط الموقع :

يمكنك إستخدام بريد مهمل من هذا الرابط : https://www.mohmal.com