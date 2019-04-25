افضل خدمات التخزين السحابي Cloud Storage التي يمكنك استعمالها...

Cloud Storage. او التخزين السحابي. من اكثر الخدمات التي يبحث عنها مستخدمي الإنترنت في كل مكان. خاصة اصحاب الأعمال. إستخدام التخزين السحابي يغنيك عن الحاجة الى استغلال مساحة كبيرة من اجل الإحتفاظ بالملفات الخاصة بك. و ذلك طبعاً في حالة انك على اتصال دائم بالإنترنت. داخل و خارج المنزل. تتنوع خدمات التخزين السحابي ما بين السعة التخزينية. و قائمة اسعار كل خدمة.

افضل خدمات التخزين السحابي Cloud Storage

Google Drive

Mega

Dropbox

ICloud

OneDrive

Google Drive

من المعروف ان خدمة شركة جووجل السحابية هي احد افضل الخدمات التي يمكنك استعمالها. حيث انها تعطيك كل ما تحتاج ضمن نطاق التخزين السحابي. سعات تخزين متنوعة حيث انها تبدأ من 15GB و تصل الى 30TB كأعلى قيمة. نعم الرقم صحيح 30TB. بالكامل. مع السعات الكبيرة التي تقدمها Google Drive فإن الخدمة تقدم ميزة بأن كل المرفوع على Google drive يمكن استعماله مع خدمات Google الباقية. فالصور مثلاً ستظهر ضمن تطبيق Google photos. المستندات المكتوبة او ملفات البيانات ستوجد ضمن تطبيقي Google docs او Google sheets. و هكذا. اسعار Google drive ليست عالية و الإشتراكات الشهرية قليلة للغاية.

Mega

ليست خدمة مشهورة جداً. و ليست جديدة كذلك. و لكن Mega من افضل المواقع التي تقدم خدمة تخزين سحابي. لا يعلم احد سبب عدم شهرة هذه الخدمة برغم ما تقدمه. السعة المجانية في Mega تبلغ 50GB من التخزين السحابي. و هذا للإشتراك المجاني فقط. اما الإشتراكات المدفوعة فتبدأ من سعات 200GB وصولاً الى 8TB من التخزين السحابي. غير ذلك فـMega من الخدمات السريعة و الجميلة في هذا الموضوع. و ستؤدي المطلوب منها كخدمة تخزين سحابي و اكثر. على الرغم من ان اسعارها عالية بعض الشئ بالنسبة لـGoogle Drive

Dropbox

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من الخدمات الشهيرة بعض الشئ. و التي تفيدك اكثر اذا كنت من اصحاب الأعمال او الشركات. حيث انها تقدم سعات تخزينية عالية و متنوعة بناء على نوع الإشتراك الخاص بك. سواء كنت تشترك اشتراكاً خاصاً بالأفراد. او اشتراكاً خاصاً بالشركات. ففي اشتراك الأفراد Dropbox تقدم سعات تبدأ من 2GB للإشتراك المجاني. و تصل الى 2TB كأعلى اشتراك. اما اشتراك الشركات فهو غير مجاني لكنه يبدأ من 3TB للإشتراك الطبيعي. و يصل الى السعة التي تحب. بلا حدود. يظهر ان Dropbox اغلى من باقي الخدمات. لكنه بالتأكيد يستحق الإهتمام.

ICloud

الأمان ثم الأمان ثم الأمان. هذه الميزة التي يفتخر بها ICloud. حيث ان شركة Apple تؤكد على ان اكثر الخدمات السحابية اماناً هو ICloud. قد لا يقدم سعات مهولة كباقي خدمات التخزين السحابي. قد لا يكون منتشراً على منصات عديدة. لكنه يقدم اعلى حماية يمكن ان تصل اليها خدمة تخزين سحابي. تبدأ سعات ICloud من 5GB للإشتراك المجاني. تصل الى 2TB في اعلى اشتراك.

OneDrive

يأتي اليكم من Microsoft. خدمة OneDrive تقدم خدمات متنوعة و كثيرة. مرتبطة بالخدمة الأساسية لـOneDrive. حيث ان الإشتراك الخاص به لا يقدم لك فقط سعات اضافية. بل يقدم ايضاً خدمة الإشتراك في Microsoft Office 365. حيث ان كل اشتراك اكبر يوفر لك اشتراكاً في خدمة Office 365 مع وجود سعة اضافية ايضاً. الإشتراك المجاني يوفر لك 5GB من السعة. و تصل الى 6TB بأعلى اشتراك.